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ПСЖ согласовал контракт с защитником Баварии

Эрнандес попал в сферу интересов парижан.
Сегодня, 12:52
Люка Эрнандес / Getty Images
Люка Эрнандес / Getty Images

ПСЖ намерен усилить линию обороны защитником Баварии Люкой Эрнандесом. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Парижский клуб уже согласовал долгосрочное соглашение с французом. Осталось лишь убедить мюнхенцев расстаться с игроком.

В свою очередь Бавария не сильно горит желанием расставаться с игроком, однако солидная сумма выкупа может заставить клуб передумать.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза всего семь матчей в рамках Бундеслиги, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может получить от ПСЖ огромную сумму, если летом не покинет клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бавария Мюнхен Люка Эрнандес

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