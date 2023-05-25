ПСЖ согласовал контракт с защитником Баварии

ПСЖ намерен усилить линию обороны защитником Баварии Люкой Эрнандесом. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Парижский клуб уже согласовал долгосрочное соглашение с французом. Осталось лишь убедить мюнхенцев расстаться с игроком.

В свою очередь Бавария не сильно горит желанием расставаться с игроком, однако солидная сумма выкупа может заставить клуб передумать.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза всего семь матчей в рамках Бундеслиги, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может получить от ПСЖ огромную сумму, если летом не покинет клуб.