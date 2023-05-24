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Мбаппе может получить от ПСЖ огромную сумму, если летом не покинет клуб

Перед французом маячит сумма в 90 млн евро.
Сегодня, 19:21
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может получить солидный денежный бонус от клуба. Об этом сообщает издание RMC Sport.

В случае, если французский нападающий останется в Париже, то он получит бонус в размере 90 млн евро.

В свою очередь Мбаппе недоволен ПСЖ. Его не устроило то, как клуб поработал на рынке прошлым летом. Это касается не только тех, кто пополнил состав команды, но и тех, кто ушел из нее.

Отметим, на француза пока нет покупателей. Реал не готов платить за игрока 200 млн евро.

В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 28 голов и 4 ассиста в 32 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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