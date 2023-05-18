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Футбол

Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше

Французский нападающий с явным отрывом получает больше всех среди молодых мировых спортсменов.
Сегодня, 18:04
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Известный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал ТОП-5 самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше.

Со значительным отрывом от второго места рейтинг возглавил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. По информации источника, за прошедший год француз заработал 120 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в топе нашлось место еще одному футболисту - на четвертой строчке с заработком в 52 миллиона расположился Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше:

  1. Килиан Мбаппе (ПСЖ, футбол, 24 года) - 120 миллионов долларов;
  2. Кайлер Мюррей (Аризона Кардиналс, американский футбол, 25 лет) - 70,5 миллиона;
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл, Формула 1, 25 лет) - 64 миллиона;
  4. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, футбол, 22 года) - 52 миллиона;
  5. Лука Дончич (Даллас Маверикс, баскетбол, 24 года) - 47,2 миллиона.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Килиан Мбаппе жалеет о своем прошлогоднем решении отказаться от предложения мадридского Реала и остаться в ПСЖ.

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