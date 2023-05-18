Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше
Французский нападающий с явным отрывом получает больше всех среди молодых мировых спортсменов.
Известный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал ТОП-5 самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше.
Со значительным отрывом от второго места рейтинг возглавил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. По информации источника, за прошедший год француз заработал 120 миллионов долларов.
Стоит отметить, что в топе нашлось место еще одному футболисту - на четвертой строчке с заработком в 52 миллиона расположился Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.
ТОП-5 самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше:
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, футбол, 24 года) - 120 миллионов долларов;
- Кайлер Мюррей (Аризона Кардиналс, американский футбол, 25 лет) - 70,5 миллиона;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл, Формула 1, 25 лет) - 64 миллиона;
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, футбол, 22 года) - 52 миллиона;
- Лука Дончич (Даллас Маверикс, баскетбол, 24 года) - 47,2 миллиона.
Напомним, что недавно стало известно о том, что Килиан Мбаппе жалеет о своем прошлогоднем решении отказаться от предложения мадридского Реала и остаться в ПСЖ.