Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше

Французский нападающий с явным отрывом получает больше всех среди молодых мировых спортсменов.

Известный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал ТОП-5 самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше.

Со значительным отрывом от второго места рейтинг возглавил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. По информации источника, за прошедший год француз заработал 120 миллионов долларов.

Стоит отметить, что в топе нашлось место еще одному футболисту - на четвертой строчке с заработком в 52 миллиона расположился Эрлинг Холанд из Манчестер Сити.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых спортсменов мира возрастом 25 лет и младше:

Килиан Мбаппе (ПСЖ, футбол, 24 года) - 120 миллионов долларов; Кайлер Мюррей (Аризона Кардиналс, американский футбол, 25 лет) - 70,5 миллиона; Макс Ферстаппен (Ред Булл, Формула 1, 25 лет) - 64 миллиона; Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, футбол, 22 года) - 52 миллиона; Лука Дончич (Даллас Маверикс, баскетбол, 24 года) - 47,2 миллиона.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Килиан Мбаппе жалеет о своем прошлогоднем решении отказаться от предложения мадридского Реала и остаться в ПСЖ.