iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мбаппе жалеет, что не перешел в Реал

Француз хочет выступать за "сливочных".
Сегодня, 19:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе жалеет о том, что не перешел Реал Мадрид. Об этом заявил журналист The Athletic Марио Кортегана.

"Мбаппе пожалел, что остался в ПСЖ, потому что чувствовал себя преданным, поскольку проект не был тем, что ему обещал клуб.

Он хочет однажды сыграть в Реале. Мадрид всегда поддерживал отношения с окружением футболиста.

Читай также: Хакими мечтает вернуться в Реал

Много говорят о том, может ли что-то случиться этим летом. Мне говорят, что это почти невозможно, если не сказать – совсем невозможно, потому что этот случай показал, что может произойти 1000 самых разных вещей.

Во-первых, нужно знать, что Мбаппе будет делать, что он сообщит ПСЖ по поводу продления контракта на дополнительный год – до 2025-го. Это одностороннее решение. Надо подождать и посмотреть, как все будет", – сказал Кортегана в интервью Madrid Xtra.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 26 голов и 4 ассиста в 31 матче Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Неймар хотел бы вернуться в Барселону Неймар хотел бы вернуться в Барселону
Месси и Мбаппе среди номинантов на лучшего игрока сезона Лиги 1 Месси и Мбаппе среди номинантов на лучшего игрока сезона Лиги 1
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов
Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч полуфинала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч полуфинала Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi сыграют с FaZe, G2 сенсационно покинули турнир
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

Европа22:39
Шейх Джассим подал окончательное предложение по покупке МЮ
Европа22:22
Гвардиола - о матче с Реалом: Я не буду мудрить с тактикой, не волнуйтесь
Лига Чемпионов22:01
Милан - Интер: смотреть онлайн трансляцию матча 16.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа21:56
Неймар хотел бы вернуться в Барселону
Лига Чемпионов21:52
Интер - Милан: где смотреть матч полуфинала Лиги чемпионов
Европа21:43
Одноклубник Зинченко принял решение покинуть летом Арсенал
Лига Чемпионов21:27
Интер - Милан: стартовые составы команд
Другие21:21
Россиян и белорусов не допустили на Европейские игры
Украина21:16
Шахтер и Верес получили штрафы от УАФ
Европа20:51
Месси и Мбаппе среди номинантов на лучшего игрока сезона Лиги 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK