Мбаппе жалеет, что не перешел в Реал

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе жалеет о том, что не перешел Реал Мадрид. Об этом заявил журналист The Athletic Марио Кортегана.

"Мбаппе пожалел, что остался в ПСЖ, потому что чувствовал себя преданным, поскольку проект не был тем, что ему обещал клуб.

Он хочет однажды сыграть в Реале. Мадрид всегда поддерживал отношения с окружением футболиста.

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Много говорят о том, может ли что-то случиться этим летом. Мне говорят, что это почти невозможно, если не сказать – совсем невозможно, потому что этот случай показал, что может произойти 1000 самых разных вещей.

Во-первых, нужно знать, что Мбаппе будет делать, что он сообщит ПСЖ по поводу продления контракта на дополнительный год – до 2025-го. Это одностороннее решение. Надо подождать и посмотреть, как все будет", – сказал Кортегана в интервью Madrid Xtra.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 26 голов и 4 ассиста в 31 матче Лиги 1.