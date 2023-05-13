Хакими мечтает вернуться в Реал

Однако шейхи не готовы вести переговоры со "сливочными".

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими хотел бы вернуться в мадридский Реал.

Напомним, сегодня стало известно, что парижский клуб не против продать марокканца из-за его дурного влияния на Мбаппе.

Сам Ашраф мечтает вернуться в Реал, воспитанником которого он является, однако парижане не готовы пока вести переговоры с Мадридом.

При этом катарские владельцы готовы рассмотреть предложение по Хакими от других клубов, но пока об интересе к нему не сообщалось.

Зато ранее стало известно об интересе Арсенала к защитнику Ред Булл Лейпциг.