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Хакими мечтает вернуться в Реал

Однако шейхи не готовы вести переговоры со "сливочными".
Сегодня, 17:49
Ашраф Хакими / Getty Images
Ашраф Хакими / Getty Images

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими хотел бы вернуться в мадридский Реал.

Напомним, сегодня стало известно, что парижский клуб не против продать марокканца из-за его дурного влияния на Мбаппе.

Сам Ашраф мечтает вернуться в Реал, воспитанником которого он является, однако парижане не готовы пока вести переговоры с Мадридом.

При этом катарские владельцы готовы рассмотреть предложение по Хакими от других клубов, но пока об интересе к нему не сообщалось.

Зато ранее стало известно об интересе Арсенала к защитнику Ред Булл Лейпциг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ашраф Хакими

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