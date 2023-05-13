ПСЖ может избавиться от игрока основы за плохое влияние на Мбаппе

Парижане не захотели просто рассадить игроков за разные парты, а сразу могут избавиться от виновника.

ПСЖ может расстаться летом с защитником Ашрафом Хакими. Об этом сообщает издание GFFN.

В парижском клубе считают, что марокканец плохо влияет на ключевого форварда Килиана Мбаппе. У фулбека ПСЖ началась черная полоса в жизни.

С начала года Ашраф столкнулся с проблемами за пределами поля – он развелся с женой на фоне обвинений в изнасиловании.

Кроме того, руководство парижан недовольно игрой Хакими в текущем сезоне, ввиду чего от игрока летом могут избавиться.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 на счету 24-летнего марокканца четыре гола и три ассиста в 26 матчах.

Ранее сообщалось, что Месси заключил оригинальный договор с ПСЖ.