ПСЖ может избавиться от игрока основы за плохое влияние на Мбаппе
Парижане не захотели просто рассадить игроков за разные парты, а сразу могут избавиться от виновника.
ПСЖ может расстаться летом с защитником Ашрафом Хакими. Об этом сообщает издание GFFN.
В парижском клубе считают, что марокканец плохо влияет на ключевого форварда Килиана Мбаппе. У фулбека ПСЖ началась черная полоса в жизни.
С начала года Ашраф столкнулся с проблемами за пределами поля – он развелся с женой на фоне обвинений в изнасиловании.
Кроме того, руководство парижан недовольно игрой Хакими в текущем сезоне, ввиду чего от игрока летом могут избавиться.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 на счету 24-летнего марокканца четыре гола и три ассиста в 26 матчах.
Ранее сообщалось, что Месси заключил оригинальный договор с ПСЖ.