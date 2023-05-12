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Футбол

Секретное соглашение: Месси заключил оригинальный договор с ПСЖ

Французский клуб вместе с аргентинцем уладили скандальную ситуацию.
Сегодня, 10:40
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси некоторое время назад был отстранен от тренировок и игр команды из-за того, что тот съездил в Саудовскую Аравию без разрешения.

Французский гранд отстранил аргентинца на две недели. Позже Месси принес извинения за отъезд в специальном видео.

Как сообщает RMC Sport, руководство французского перед отстранением клуб сообщил о нем Месси. Представители аргентинца сразу начали работать над скорейшей отменой наказания.

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По информации источника, представителя Месси связались с ПСЖ и вместе с ними составили тайный договор. В соглашении указывается, что Месси вернется к тренировкам после того, как извинится за произошедшее. 

Сторонники аргентинца не стали комментировать эту информацию, а ПСЖ опровергли данную информацию.

Ранее сообщалось, что Месси отреагировал на уход Бускетса из Барселоны.


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