Легенда Барселоны встал на защиту Месси после оскорблений со стороны фанатов ПСЖ

Бывший защитник Барселоны и сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался касаемо отношения фанатов ПСЖ к нападающему Лионелю Месси.

"Это странно. Я думаю, что если и есть кто-то, кто в плане профессионализма не заслуживает такого обращения, так это он.

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Жаль, что вместо того, чтобы наслаждаться таким игроком, как Лео, они отрекаются от него, оскорбляют его, а не используют в своих интересах. Жаль этот клуб", – сказал Маскерано в интервью TyC Sports.

Напомним, фанаты ПСЖ протест, на которой призвали Месси и ряд других ключевых игроков покинуть команду. Кроме того, недавно клуб отстранил Лео от выступлений ввиду несогласованной поездки в Саудовскую Аравию, однако после вернул его в состав.