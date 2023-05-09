Отец Месси сделал важное заявление о будущем сына

Отец нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси жестко прокомментировал слухи о будущем своего сына.

Хорхе Месси заявил, что у футболиста нет никаких договоренностей по поводу дальнейшей карьеры, а все решения будут приниматься только после завершения сезона.

"Ни с одним клубом абсолютно ничего не запланировано на следующий год. Решение не будет принято до того, как Лионель завершит чемпионат с ПСЖ. После завершения сезона настанет время проанализировать и посмотреть варианты, которые у нас есть, а затем принять решение.

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Всегда появляются слухи, и многие используют имя Лионеля, чтобы получить дурную славу, но правда только одна. Мы можем заверить, что ни с кем никаких договоренностей нет. Ни устных, ни письменных. Ничего не согласовано, и не будет до конца сезона.

Это неуважительно со стороны средств массовой информации, когда они сознательно и преднамеренно вводят в заблуждение, не приводя никаких доказательств своих утверждений и желая превратить в новости любые слухи. Они не хотят, чтобы правда испортила их "новости", - написал Хорхе Месси в Instagram.

Отметим, ранее появилась информация, что Месси якобы дал согласие на переезд в Саудовскую Аравию.