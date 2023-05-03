Новая глава: где продолжит карьеру Месси

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси с высокой долей вероятности покинет французский гранд летом текущего года.

Длительное время в СМИ была информация о том, что руководство хочет продлить соглашение с игроком. Однако буквально на днях стало известно, что ПСЖ отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Парижане это восприняли как неуважение, оштрафовав аргентинца.

Данная история может означать несколько вариантов, но наиболее очевидное – между клубом и Месси разразился скандал, который может положить конец переговорам о продлении контракта.

Интер Майами

Американская мечта – привлечь Криштиану Роналду или Лионеля Месси в MLS. Если с португальцем все пока ясно, то вот аргентинец может оказаться там уже летом.

Интер Майами, которым владеет Давид Бекхэм, следит за ситуацией с Лео. Месси положительно отзывался про американскую команду и даже были слухи, что он готов сыграть там. Но все упирается в одно – в желание Лео поиграть в Европе, а закончить карьеру красиво – время еще есть.

Аль-Хиляль

Главный ньюсмейкер в саге с Лео Месси – Аль-Хиляль. Саудовский футбол уже заполучили одну легенду – Криштиану Роналду, который играет за Ан-Наср. Теперь на очереди семикратный обладатель Золотого мяча.

Аль-Хиляль, судя по информации в СМИ, готов платить игроку 400 миллионов евро в год. Фантастическая сумма. Наверное, каждый бы мог принять и принял бы это предложение, если бы не следующий вариант для продолжения карьеры – Барселона.

P.S. Месси как раз поругался с руководством клуба из-за поездки в Саудовскую Аравию. Возможно, первый этап переговоров уже был?

Барселона

"Месси возвращается в Барселону!", - сладкий мед в уши фанатов аргентинца и каталонской команды. Не прошло и пару минут после ухода аргентинца из Каталонии, так сразу появились слухи о том, что он вернется в будущем.

Сейчас самое время, если такое развитие сюжета возможно. Лео готов пойти на понижение зарплаты, Барселона готова принять свою легенду, фанаты счастливы, команда развивается. Идеально и как в сказке.

Однако этому может помешать несколько факторов: финансовый фэйр-плей, который может помешать Барселоне заключить сделку с Лео, и судебной разбирательство Барселоны в деле о подкупах арбитров. Если это будет мешать, то Месси не сможет вернуться.

Сам аргентинец уже несколько раз приезжал в Барселону, где проводил встречи с бывшими партнерами, включая Хави. Испанец точно хотел бы видеть в своем распоряжении Лео, как и президент – Жоау Лапорта.

Месси, Барселона, Ла Лига, каталонцы - заинтересованы в возвращении Лео. Так что все будет положено на карту, если такой вариант станет реальным.

Ньюэллс Олд Бойз

Родной клуб Месси - Ньюэллс Олд Бойз. Именно в этой команде и начинал свой путь Лео. Вполне логично, что там аргентинец и завершит карьеру, но сейчас такой вариант не стоит рассматривать.

У Месси, по его словам, есть желание сыграть еще за Олд Бойз. Руководство клуба готово подписать именитого игрока, но все упирается в один фактор - Лео хочет играть. Деньги? Нет, если, Месси вернется в родной клуб, то может совсем бесплатно или будет получать минимальную зарплату. Дело тут уж точно не в финансовой мотивации.

Ньюкасл/Манчестер Сити

Если рассматривать продолжения взаимосвязи Месси с катарской линией, то вполне два кандидата – Манчестер Сити и Ньюкасл. Как бы классно было бы – воссоединение Гвардиолы и аргентинца.

Ньюкасл – классный проект, который может попасть в Лигу чемпионов. Нужна ли звезда? Да. Нужна ли звезда, которая будет занимать все внимание? Пожалуй, нет.

Манчестер Сити может подписать Месси только для пиара и продвижения, ведь у Гвардиолы и так топовая команда.

Такие варианты вполне могут жить и существовать. Так что отбрасывать нельзя ничего, но, шансы на такой переход совсем невелики.

ПСЖ

Французский гранд подписывал Месси с главной целью – выиграть Лигу чемпионов. За два сезона вместе с Лео парижане этого не достигли и даже не были близки. Очевидно, что трансфер с этой точки зрения – неудачен.

До последних новостей стороны вели активные переговоры, но, видимо, они прекращены. Конечно, вспоминается история с Мбаппе, который был уже одной ногой в Реале. Повторится ли такой трюк с Месси? Пожалуй, нет. Аргентинец любит Каталонию, так что, если будет возможность уйти туда, то он отвергнет все варианты.

Другой вариант

Среди других грандов, которые могли бы подписать Месси, можно выделить несколько: Челси с новым богатым владельцем, Манчестер Юнайтед, который может сменить владельца и осуществить первый топ-трансфер, или же другие клубы МЛС или Азии.

Все оно – маловероятно, но никто не знает, как повернет судьба игрока. Ранее мы не могли подумать, что Роналду будет играть в Саудовской Аравии, но он уже там почти полгода.

Завершение карьеры

Наименее вероятный вариант – завершение карьеры. Аргентинец выиграл все престижные трофеи в своей карьере, однако, судя, по его словам, у него есть желание сыграть на следующем чемпионате мира. Сейчас у Месси хватает вариантов с продолжением карьеры, а до 2026-го года осталось не так уж и много времени. Так что Лео будет играть, а про завершение карьеры точно не стоит думать.

Прогноз: Месси продолжит карьеру в Барселоне

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Дмитрий Данец