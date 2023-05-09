Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии - источник
Аргентинский нападающий покинет не только ПСЖ, но и Европу.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси со следующего сезона будет выступать в Саудовской Аравии.
35-летний футболист, у которого этим летом истекает контракт с парижанами, покинет французский клуб в статусе свободного агента и присоединится к одной из аравийских команд.
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Об этом сообщает AFP со ссылкой на близкий к переговорам саудовский источник, который утверждает, что переход аргентинского форварда - "решенное дело".
При этом финансовая составляющая сделки оценивается как "огромная".
Ранее сообщалось, что Месси получил предложение от саудовского Аль-Хиляля, который готов платить аргентинцу 400 миллионов долларов в год.