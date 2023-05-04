Месси получил предложение от клуба из Саудовской Аравии
Аль-Хиляль может сделать аргентинца самым выскооплачиваемым игроком в мире.
У Лионеля Месси появился первый конкретный вариант продолжения карьеры.
Как сообщает Reuters, Аль-Хиляль выдвинул предложение контракта аргентинцу.
Саудовская команда может сделать вингера самым высокооплачиваемым игроком в мире, предложив ему 400 млн долларов в год.
Сейчас это звание с 220 миллионами долларами в год удерживает Криштиану Роналду.
Напомним, ранее ISPORT размышлял о вариантах продолжения карьеры для Лео Месси.