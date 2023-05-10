Месси отреагировал на уход Бускетса из Барселоны

Лео поблагодарил испанца за то, что он делал на поле и вне его.

Легенда Барселоны Лео Месси отреагировал на уход своего экс-партнера и друга Серхио Бускетса из стана клуба.

Месси пожелал испанскому хавбеку всего самого лучшего в его новом этапе карьеры.

"На поле ты всегда играл под номером 5, но на самом деле как игрок и как человек ты на 10.

Я желаю тебе всего наилучшего на твоем новом этапе и всегда, как тебе, так и всей твоей семье.

Спасибо тебе за то, что ты сделал на поле и вне его, мы провели столько моментов вместе, много хороших и сложных... Они останутся навсегда!

Крепко обнимаю", - написал аргентинец в Instagram.

Напомним, в конце этого сезона у Бускетса закончится контракт с Барселоной и он покинет клуб на правах свободного агента.