"Жду решение клуба": Месси извинился перед одноклубниками за поездку в Саудовскую Аравию
Форвард ПСЖ Лионель Месси выступил с извинениями перед игроками ПСЖ за то, что он поехал в Саудовскую Аравию после того, как команда проиграла на своем поле Лорьяну со счетом 1:3.
В своих социальных сетях 35-летний аргентинец опубликовал видеообращение, в котором он объяснил свой поступок невозможностью отменить запланированную поездку.
"Я думал, что у нас будет выходной после игры, как всегда. Я организовал эту поездку и не мог ее отменить - раньше я уже отменял ее", - заявил Месси.
"Я извиняюсь перед товарищами по команде и жду, что клуб захочет со мной сделать".
Напомним, что после этой поездки руководство ПСЖ приняло решение отстранить Лионеля Месси от тренировок с командой и матчей на две недели без сохранения зарплаты.
Подобное решение повлекло за собой слухи о том, что форвард может больше не сыграть за парижан. Однако недавно главный тренер столичного клуба Кристоф Галтье признался, что, возможно, Месси еще выйдет на футбольное поле в футболке ПСЖ в этом сезоне.