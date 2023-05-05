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"Жду решение клуба": Месси извинился перед одноклубниками за поездку в Саудовскую Аравию

Аргентинец объяснил, почему он не отменил поездку, несмотря на поражение команды в чемпионате Франции.
Сегодня, 19:00
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Форвард ПСЖ Лионель Месси выступил с извинениями перед игроками ПСЖ за то, что он поехал в Саудовскую Аравию после того, как команда проиграла на своем поле Лорьяну со счетом 1:3.

В своих социальных сетях 35-летний аргентинец опубликовал видеообращение, в котором он объяснил свой поступок невозможностью отменить запланированную поездку.

"Я думал, что у нас будет выходной после игры, как всегда. Я организовал эту поездку и не мог ее отменить - раньше я уже отменял ее", - заявил Месси.

"Я извиняюсь перед товарищами по команде и жду, что клуб захочет со мной сделать".

Напомним, что после этой поездки руководство ПСЖ приняло решение отстранить Лионеля Месси от тренировок с командой и матчей на две недели без сохранения зарплаты.

Подобное решение повлекло за собой слухи о том, что форвард может больше не сыграть за парижан. Однако недавно главный тренер столичного клуба Кристоф Галтье признался, что, возможно, Месси еще выйдет на футбольное поле в футболке ПСЖ в этом сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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