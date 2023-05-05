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Наставник ПСЖ высказался о будущем Месси

Кристоф Галтье не исключает, что Месси еще сыграет за парижан.
Сегодня, 15:54
Кристоф Галтье / Getty Images
Кристоф Галтье / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье поделился мыслями об отстранении Лео Месси от тренировок с командой.

По словам Галтье, он взял на себя обязательства не комментировать решение руководства клуба.

"В начале недели руководство сообщило мне о решении отстранить Лео. Когда мне сообщили о решении, я взял на себя обязательство не комментировать его.

Я сотрудник клуба, решение принято, я его не комментирую. Мне не надо было принимать решение. Меня о нем проинформировали, и я подчиняюсь.

Когда Лео вернется, увидим, что будет. Будем обсуждать со всем клубом, а также с Лео, наиболее заинтересованной стороной", - сказал тренер.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии сделал предложение контракта Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кристоф Галтье

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