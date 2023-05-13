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Арсенал хочет усилить линию обороны защитником РБ Лейпциг

Лондонский клуб нацелился на Симакана.
Сегодня, 09:25
Мохамед Симакан / Getty Images
Мохамед Симакан / Getty Images

Центрбек РБ Лейпциг Мохамед Симакан может перейти летом в Арсенал. Об этом сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс.

Лондонский клуб проявляет большую заинтересованность в 23-летнем французе. "Канониры" готовы в ближайшее время обсудить с "быками" потенциальный трансфер игрока.

Напомним, РБ Лейпциг продлил контракт с Симаканом в декабре прошлого года, подписав новое соглашение до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету француза один гол и один ассист в 21 матче Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Арсенал намерен до конца сезона продлить своих лидеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал РБ Лейпциг Мохамед Симакан

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