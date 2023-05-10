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Арсенал намерен до конца сезона продлить своих лидеров

Сака и Рэмсдейл получат новые контракты.
Сегодня, 16:15
Аарон Рэмсдейл и Букайо Сака / Getty Images
Аарон Рэмсдейл и Букайо Сака / Getty Images

Лондонский Арсенал работает над тем, чтобы продлить контракты своим ключевым игрокам.

В частности, речь идет о Букайо Сака и Аароне Рэмсдейле. Клуб хочет закончить переговоры уже до конца сезона.

Букайо в этом сезоне отличился 14 голами и 11 передачами, а его контракт истекает через год. Тем не менее источники внутри клуба увтерждают, что в англичанином все обсудили, и офицально объявят о его контракте в ближайшее время.

Рэмсдейл же, тоже проводит отлчиный сезон, он в топе среди вратарей по проценту отраженных ударов и сухих матчах. Его контракт истекает через два года, но, скорее всего, кипер продлит его в ближайшее время.

Ранее Аарон поделился тем, что мотивирует футболистов Арсенала продолжать борьбу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Букайо Сака Аарон Рэмсдейл

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