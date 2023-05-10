Арсенал намерен до конца сезона продлить своих лидеров

Лондонский Арсенал работает над тем, чтобы продлить контракты своим ключевым игрокам.

В частности, речь идет о Букайо Сака и Аароне Рэмсдейле. Клуб хочет закончить переговоры уже до конца сезона.

Букайо в этом сезоне отличился 14 голами и 11 передачами, а его контракт истекает через год. Тем не менее источники внутри клуба увтерждают, что в англичанином все обсудили, и офицально объявят о его контракте в ближайшее время.

Рэмсдейл же, тоже проводит отлчиный сезон, он в топе среди вратарей по проценту отраженных ударов и сухих матчах. Его контракт истекает через два года, но, скорее всего, кипер продлит его в ближайшее время.

Ранее Аарон поделился тем, что мотивирует футболистов Арсенала продолжать борьбу.