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Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, не дав Алонсо ни единого шанса на успех

Большая часть гонки прошла как обычно, но затем дождь внес свои коррективы.
Сегодня, 18:14
Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен / Getty Images
Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен / Getty Images

В воскресенье, 28 мая, в одном княжестве в рамках седьмого этапа Формулы 1 сезона-2023 прошел Гран-при Монако.

Эту гонку можно разделить на три части: до, во время и после дождя.

Первая часть получилась типичной для Монако: минимум обгонов и аварий. На старте все прошло более-менее спокойно, а Фернандо Алонсо не смог пройти Майкса Ферстаппена, как он это планировал сделать.

Разве что не повезло Лэнсу Строллу, который сломал переднее антикрыло, а Нико Хюлькенберг влетел в Логана Сарджента, за что потом получил штраф в 5 с.

Вскоре Карлос Сайнс сломал себе переднее антикрыло, но решил не менять его. Спустя несколько кругов стюарды показали ему черно-белый флаг.

Следующие 30 кругов было классическое Монако. Однако на 51-м круге гонщики начали говорить о каплях дождя, который становился все сильнее и сильнее. 

На этом стартовала вторая фаза гонки, во время которой большая часть пелотона раз за разом вылетала, скользила и кружилась - вот как бывает, когда едешь на сликах по мокрой трассе.

К тому же Джордж Расселл получил 5-секундный штраф за небезопасное возвращение на трассу, из-за которого в него въехал Чеко.

Стролл в то же самое время сошел с дистанции, а ближе к концу гонки его примеру последовал и Кевин Магнуссен (единственные, кто не доехал до финиша).

А после того, как дождь прекратился, трасса начала достаточно быстро подсыхать, что не добавило интриги.

Ферстаппен спокойно финишировал первым, завоевав очередную победу. Впервые в этом сезоне Алонсо приехал к финишу выше третьего места, которое в этот раз досталось его экс-напарнику по Альпин Эстебану Окону.

Перес закончил Гран-при вне топ-10, что позволило Максу оторваться от него в личном зачете пилотов.

Лучший круг гонки установил Льюис Хэмилтон, а гонщиком дня болельщики признали Окона.

Итоговая классификация

Уже через неделю пройдет еще один европейский этап - Гран-при Испании. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Формулы 1 сезона 2023 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Монако

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