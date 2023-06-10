Море слез: Карикатурист оригинально высмеял Барселону за проваленный трансфер Месси

Аргентинский футболист выбрал более спокойную жизнь, чем в каталонском гранде.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял решение перебраться в Интер Майами.

Известный карикатурист Омар Момани создал мультик в честь перехода аргентинца в американский клуб.

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Художник изобразил Месси, который выбрал отдыхать и наслаждаться жизнью. Что касается каталонцев, то Жоану Лапорте и Хави осталось лишь сожалеть.

Напомним, Лео выступал за парижский ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из Барселоны. В этом сезоне аргентинец во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

Ранее сообщалось, что Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами.