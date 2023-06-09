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Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами

Аргентинец превзойдет всех представителей американских видов спорта.
Сегодня, 12:37
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Все идет к тому, что Лионель Месси продолжит свою карьеру в США, присоединившись к Интер Майами.

Аргентинская суперзвезда футбола отказалась от сотен миллионов евро в год по контракту с саудовским Аль-Хилялем, сделав свой выбор в пользу МЛС.

Но и в клубе Дэвида Бекхэма его не будут обделять деньгами. Как сообщает Football Daily, Месси будет получать примерно 43 миллиона фунтов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в Майами.

Он на 13 миллионов обойдет форварда Майами Хит Джимми Батлера (НБА, 30 миллионов), который до этого мог похвастаться самой большой зарплатой в городе.

Далее по списку идут ресивер Тайрик Хилл из Майами Долфинс (НФЛ, 24 миллиона) и аутфилдер/хиттер Хорхе Солер из Майами Марлинз (МЛБ, 12 миллионов).

А пока Лионель Месси еще не подписал контракт с Интер Майами, уже стало известно, в каких условиях 35-летний футболист будет проживать вместе со своей семьей во Флориде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси Майами Хит Джимми Батлер интер майами

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