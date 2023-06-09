Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом команды из Майами

Все идет к тому, что Лионель Месси продолжит свою карьеру в США, присоединившись к Интер Майами.

Аргентинская суперзвезда футбола отказалась от сотен миллионов евро в год по контракту с саудовским Аль-Хилялем, сделав свой выбор в пользу МЛС.

Но и в клубе Дэвида Бекхэма его не будут обделять деньгами. Как сообщает Football Daily, Месси будет получать примерно 43 миллиона фунтов в год, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в Майами.

Он на 13 миллионов обойдет форварда Майами Хит Джимми Батлера (НБА, 30 миллионов), который до этого мог похвастаться самой большой зарплатой в городе.

Далее по списку идут ресивер Тайрик Хилл из Майами Долфинс (НФЛ, 24 миллиона) и аутфилдер/хиттер Хорхе Солер из Майами Марлинз (МЛБ, 12 миллионов).

⚽️ 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 - £43m

🏀 Jimmy Butler - £30m

🏈 Tyreek Hill - £24m

⚾️ Jorge Soler - £12m



Lionel Messi is now reportedly the highest-paid athlete per season in Miami. 🇺🇸 pic.twitter.com/csbcgovV7G — Football Daily (@footballdaily) June 9, 2023

А пока Лионель Месси еще не подписал контракт с Интер Майами, уже стало известно, в каких условиях 35-летний футболист будет проживать вместе со своей семьей во Флориде.