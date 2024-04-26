Один из европейских чемпионатов полностью отказался от VAR

Клубы и фанаты шведской лиги сказали "нет" новой технологии.

Шведская футбольная ассоциация официально сообщила, что отказывается от использования VAR, пишет Sportbladet.

В прошлом году глава ассоциации Федрик Райнфельт наставивал, что VAR - будущее шведского футбола, за что получил немалую порцию критики.

В высшей шведской лиге Аллсвенсан болельщики постоянно проводили акции против внедрения новой технлогии и устраивали целые митинги.

В четверг, 25 апреля, на всеобщем собрании все клубы высшей лиги и два лучших клуба второй лиги Швеции выступили против внедерния системы VAR.

Таким образом Аллсвенскан станет единственной из топ-30 лиг УЕФА, которая не будет использовать VAR.

Ранее также сообщалось, что свой протест решили выразить и болельщики Баварии.

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