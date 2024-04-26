Пулишич: Удивлен, насколько сложные игры в Италии

Американец считает, что сумел вырасти в новом для себя чемпионате.

Игрок Милана Кристиан Пулишич признался, что удивлен сложностью Серии А.

Напомним, американец присоединился к "россонери" летом 2023 года всего за 20 млн евро. В текущей кампании у Пулишича 13 голов и 8 ассистов в 45 матчах.

При этом Кристиан признается, что не ожидал такого выского уровня интенсивности от итальянского чемпионата. Также американец благодарен Пиоли за доверие, благодаря которому Кристиан сумел вернуть свою форму и уверенность.

"Я думаю, что я очень вырос здесь, не могу сказать, как именно. Я удивлен тем, насколько сложные игры в этой лиге. Это было большим испытанием для меня, я думаю, что многое зависит от того, что я имел возможность играть здесь.

У меня было много шансов показать, на что я способен, и мне часто давали созидательную роль и много свободы действий. Это сыграло очень важную роль в том, что помогло мне восстановить уверенность в себе", - приводит слова американца Tuttomercatoweb.

Ранее также сообщалось, что Милан приостановил переговоры со своим капитаном.

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