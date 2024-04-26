iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пулишич: Удивлен, насколько сложные игры в Италии

Американец считает, что сумел вырасти в новом для себя чемпионате.
Сегодня, 14:40
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Игрок Милана Кристиан Пулишич признался, что удивлен сложностью Серии А.

Напомним, американец присоединился к "россонери" летом 2023 года всего за 20 млн евро. В текущей кампании у Пулишича 13 голов и 8 ассистов в 45 матчах.

При этом Кристиан признается, что не ожидал такого выского уровня интенсивности от итальянского чемпионата. Также американец благодарен Пиоли за доверие, благодаря которому Кристиан сумел вернуть свою форму и уверенность.

"Я думаю, что я очень вырос здесь, не могу сказать, как именно. Я удивлен тем, насколько сложные игры в этой лиге. Это было большим испытанием для меня, я думаю, что многое зависит от того, что я имел возможность играть здесь.

У меня было много шансов показать, на что я способен, и мне часто давали созидательную роль и много свободы действий. Это сыграло очень важную роль в том, что помогло мне восстановить уверенность в себе", - приводит слова американца Tuttomercatoweb.

Ранее также сообщалось, что Милан приостановил переговоры со своим капитаном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Пулишич

Статьи по теме

Всегда забивает: Милан отметил победу над Сассуоло забавным видео о Пулишиче Всегда забивает: Милан отметил победу над Сассуоло забавным видео о Пулишиче
Милан подписал вингера Челси Милан подписал вингера Челси
Милан и Челси договорились о трансфере Пулишича Милан и Челси договорились о трансфере Пулишича
Вингер Челси отказался от переезда в чемпионат Франции Вингер Челси отказался от переезда в чемпионат Франции
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа16:07
Украинского защитника обвинили в расизме
Европа15:51
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа15:44
Тухель - о петиции в свою честь: Приятно, что люди хотят, чтобы я остался
Европа15:35
Спортсмен-вундеркинд поиздевался над фанатами Ливерпуля, вспомнив болезненное поражение Эвертону
Европа15:20
"Гонка двух лошадей": Клопп оценил борьбу за чемпионство АПЛ
Европа14:59
Один из европейских чемпионатов полностью отказался от VAR
Европа14:44
Куртуа: Чувствую себя даже лучше, чем ожидалось
Европа14:40
Пулишич: Удивлен, насколько сложные игры в Италии
Европа14:10
Стало известно, почему Ливерпуль отказался от услуг Аморима
Европа14:05
Лидер Баварии - о Мбаппе: Он бы вписался в нашу команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK