Украинского защитника обвинили в расизме

У Даниила Игнатенко проблемы во Франции.

Украинский защитник Даниил Игнатенко, выступающий за Бордо, обвинен в расизме, пишет L’Equipe.

Инцидент произошел во время матча с Дюнкерком в рамках 34-го тура Лиги 2, Игнатенко, якобы, бросил в адрес защитника Альюна Ба слова "black pu**y".

Ба сразу же пожаловался арбитру, тот внес инцидент в протокол, а Дюнкерк обратился в дисциплинарный комитет.

Ожидается, что вердикт касательно Игнатенко будет вынесен 16 мая.

Ранее также сообщалось, что форвард Челси подвергся расистским оскорблениям.

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