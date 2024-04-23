Форвард Челси подвергся расистским оскорблениям в соцсетях

Нападающий Челси Николас Джексон стал жертвой расистских оскорблений.

После матча с Сити, где сенегальский футболист упустил несколько моментов, а Челси по итогу проиграл матч, фанаты выплеснули свое недовольство на форварда. Клуб уже поддержал игрока.

"В обществе нет места ни для какой формы дискриминации, и мы придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости к любым инцидентам подобного рода.

Клуб поддержит любое уголовное преследование и предпримет самые решительные действия, включая запреты на посещение матчей, в отношении любого лица, если будет установлено, что оно является владельцем сезонного абонемента или членом клуба", – говорится в заявлении лондонцев.

Также Джексона поддержал и легенда "синих" Дидье Дрогба, заявивший, что не стоит опускать голову, тогда его труд вскоре окупиться.

Ранее также сообщалось, что Челси нацелился на защитника сборной Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!