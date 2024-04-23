iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Челси подвергся расистским оскорблениям в соцсетях

Николас Джексон остался виноватым в поражении Сити.
Сегодня, 20:45
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Нападающий Челси Николас Джексон стал жертвой расистских оскорблений.

После матча с Сити, где сенегальский футболист упустил несколько моментов, а Челси по итогу проиграл матч, фанаты выплеснули свое недовольство на форварда. Клуб уже поддержал игрока.

"В обществе нет места ни для какой формы дискриминации, и мы придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости к любым инцидентам подобного рода.

Клуб поддержит любое уголовное преследование и предпримет самые решительные действия, включая запреты на посещение матчей, в отношении любого лица, если будет установлено, что оно является владельцем сезонного абонемента или членом клуба", – говорится в заявлении лондонцев. 

Также Джексона поддержал и легенда "синих" Дидье Дрогба, заявивший, что не стоит опускать голову, тогда его труд вскоре окупиться.

Ранее также сообщалось, что Челси нацелился на защитника сборной Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рангник назвав условие, при которомусогласится возглавить Баварию Рангник назвав условие, при которомусогласится возглавить Баварию
Форвард Милана договорился о переходе в клуб МЛС Форвард Милана договорился о переходе в клуб МЛС
Шведская биатлонистка второй раз в карьере сменила вид спорта Шведская биатлонистка второй раз в карьере сменила вид спорта
Двух игроков клуба АПЛ подозревают в изнасиловании Двух игроков клуба АПЛ подозревают в изнасиловании
Помочь журналистам

Видео

Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона
Ошибка и сэйвы Лунина в обзоре матча Реал – Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа23:05
Рангник назвав условие, при которомусогласится возглавить Баварию
Европа23:04
Форвард Милана договорился о переходе в клуб МЛС
Другие22:40
Шведская биатлонистка второй раз в карьере сменила вид спорта
Европа22:34
Двух игроков клуба АПЛ подозревают в изнасиловании
Украина22:15
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Черкасских Мавп и завоевал бронзу
Бокс22:03
Ломаченко дал громкое обещание перед боем с Камбососом
Европа21:53
Куртуа - о возвращении на поле: Нет причин спешить, Лунин хорошо справляется
Футбол21:35
Усэйн Болт: Хотел бы посоревноваться с Мбаппе в скорости
21:24
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион и финалист сенсационно вылетели после первого раунда
Киберспорт21:16
ESL Pro League Season 19: fnatic переиграли росиян с бывшим лидером NaVi в команде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK