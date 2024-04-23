Три европейских гранда готовы побороться за защитника сборной Франции
Кастелло Лукеба заинтересовал большие клубы.
Защитник РБ Лейпциг и сборной Франции Кастелло Лукеба стал целью для нескольких клубов, пишет teamtalk.
Напомним, 21-летний француз перешел в стан "быков" из Лиона летом 2023 года за 30 млн евро и почти сразу стал основнмы игроком команды.
Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Челси готовы раскошелиться, чтобы заполчить защитника. "Синие" уже даже связывались с Лейпцигом, чтобы узнать, будет ли Лукеба доступен летом.
"Быки", конечно, хотели бы сохранить игрока, в конце следующего сезона у него активируется клаусула в 70 млн евро. А до тех пор Лейпциг, очевидно, попробует выручить за Лукебу не меньше.
Ранее также сообщалось, что ПСЖ нацелился на звезду Барселоны.
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