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Футбол

Кандидат в сборную Украины отметился красивым голом в европейском чемпионате

Даниил Игнатенко мощным ударом спас Слован от поражения.
Сегодня, 16:59
Данило Ігнатенко / Getty Images
Данило Ігнатенко / Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Словакии местный Слован встретился с Тренчином.

Украинец Даниил Игнатенко, который играет за Слован спас свою команду от поражения в этом матче.

Хавбек появился на 81-ой минуте вместо Роберта Мака и уже на 83-ой отметился мячом, который восстановил паритет в матче.

Игнатенко сильно пробил из-за пределов штрафной площади, отправив мяч в нижний угол ворот.

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В чемпионате Словакии Слован лидирует, имея 49 очков.

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