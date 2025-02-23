Кандидат в сборную Украины отметился красивым голом в европейском чемпионате

В рамках 21-го тура чемпионата Словакии местный Слован встретился с Тренчином.

Украинец Даниил Игнатенко, который играет за Слован спас свою команду от поражения в этом матче.

Хавбек появился на 81-ой минуте вместо Роберта Мака и уже на 83-ой отметился мячом, который восстановил паритет в матче.

Игнатенко сильно пробил из-за пределов штрафной площади, отправив мяч в нижний угол ворот.

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В чемпионате Словакии Слован лидирует, имея 49 очков.

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