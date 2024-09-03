Экс-игрок сборной Украины перебрался в стан дебютанта Лиги чемпионов

Украинский опорный полузащитник Даниил Игнатенко нашел себе новый коллектив после банкротства Бордо, за которое он выступал ранее.

27-летний футболист перебрался в стан Слована из Братиславы. Об этом сообщила пресс-служба словацкого клуба.

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Трансфер оформлен на правах свободного агента. Футболист подписал трехлетний контракт, финансовые условия остаются неизвестными.

Отметим, что Слован стал дебютантом финальной части Лиги чемпионов, где сыграет в частности с Жироной Виктора Цыганкова.

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