Экс-игрок сборной Украины перебрался в стан дебютанта Лиги чемпионов
Даниил Игнатенко стал игроком братиславского Слована.
Украинский опорный полузащитник Даниил Игнатенко нашел себе новый коллектив после банкротства Бордо, за которое он выступал ранее.
27-летний футболист перебрался в стан Слована из Братиславы. Об этом сообщила пресс-служба словацкого клуба.
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Трансфер оформлен на правах свободного агента. Футболист подписал трехлетний контракт, финансовые условия остаются неизвестными.
Отметим, что Слован стал дебютантом финальной части Лиги чемпионов, где сыграет в частности с Жироной Виктора Цыганкова.
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