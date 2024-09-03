Экс-вингер Шахтера перебрался в азербайджанский клуб
Алексей Кащук стал игроком Карабаха.
Украинский вингер Алексей Кащук нашел себе новую команду.
Футболист перешел в Карабах на правах свободного агента. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Читай также: Бывший футболист Шахтера продолжил карьеру в клубе Яремчука
Кащук подписал контракт до 2027 года, финансовые детали остаются неизвестными.
Отметим, что ранее Алексей уже выступал в Азербайджане, защитив цвета Сабаха на правах аренды. Тогда вингер в 39 матчах забил 18 голов и отдал 12 ассистов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!