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Экс-вингер Шахтера перебрался в азербайджанский клуб

Алексей Кащук стал игроком Карабаха.
Сегодня, 17:24
Алексей Кащук / ФК Карабах
Алексей Кащук / ФК Карабах

Украинский вингер Алексей Кащук нашел себе новую команду.

Футболист перешел в Карабах на правах свободного агента. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Кащук подписал контракт до 2027 года, финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что ранее Алексей уже выступал в Азербайджане, защитив цвета Сабаха на правах аренды. Тогда вингер в 39 матчах забил 18 голов и отдал 12 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер карабах

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