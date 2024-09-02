Бывший футболист Шахтера продолжил карьеру в клубе Яремчука

Виллиан оказался в одной команде с форвардом сборной Украины.

Бывший футболист Фулхэма Виллиан стал игроком Олимпиакоса.

36-летний бразилец уже прошел медосмотр и подписал контракт, сроки которого неизвестны.

Виллиан присоединился к Олимпиакосу как свободный агент.

Футболист выступал за Фулхэм с 2022 года. Он провел 67 матчей за команду, в которых забил десять голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, что летом текущего года в Олимпиакос перешел в Роман Яремчук.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду подписал защитника РБ Лейпциг.

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