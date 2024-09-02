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Клуб Роналду подписал защитника РБ Лейпциг

Саудовская команда получила усиление.
Вчера, 21:41
Мохамед Симакан / Getty Images
Мохамед Симакан / Getty Images

Саудовский Ан-Наср официально сообщил о подписании защитник Лейпцига Мохамеда Симакана.

Стороны заключили контракт до лета 2029 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 45 миллионов евро. 

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Отметим, что Симакан выступал за немецкий клуб с лета 2021 года. В прошлом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что известный одноклубник Роналду разорвал контракт с Ан-Насром.

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