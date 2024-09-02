Клуб Роналду подписал защитника РБ Лейпциг
Саудовская команда получила усиление.
Саудовский Ан-Наср официально сообщил о подписании защитник Лейпцига Мохамеда Симакана.
Стороны заключили контракт до лета 2029 года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 45 миллионов евро.
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Отметим, что Симакан выступал за немецкий клуб с лета 2021 года. В прошлом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что известный одноклубник Роналду разорвал контракт с Ан-Насром.
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