Клуб Роналду подписал защитника РБ Лейпциг

Саудовский Ан-Наср официально сообщил о подписании защитник Лейпцига Мохамеда Симакана.

Стороны заключили контракт до лета 2029 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

Читай также: Роналду назвал свою цель до завершения карьеры - упомянул Пеле

Отметим, что Симакан выступал за немецкий клуб с лета 2021 года. В прошлом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что известный одноклубник Роналду разорвал контракт с Ан-Насром.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!