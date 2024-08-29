Роналду назвал свою цель до завершения карьеры - упомянул Пеле

Португальский нападающий саудовского Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о своей карьере.

По словам 39-летнего футболиста, он намерен забить 1000 голов до того момента, как повесыт бутсы гвоздь.

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"Я забил больше всех в мировой истории, но я подниму планку еще выше. Скоро я забью 900-й гол, а после этого я побью отметку в 1000. Я хочу этого.

Я попытаюсь играть, пока мне не исполнится 41 год, именно поэтому я говорил, что хочу жить настоящим. Но если у меня не будет травм, это для меня самое важное, я хочу забить 1000.

Я хочу этого, потому что для меня это лучшая отметка, которую я могу иметь в футболе. Первым достичь отметки в 900 голов. После этого мой вызов заключается в том, чтобы быть первым, кто забьет 1000 голов. С одним отличием - все голы, которые я забиваю, они есть на видео, я могу доказать это", - отметил Роналду на своем YouTube-канале.

Отметим, что легендарный бразилец Пеле забил 1279 голов за карьеру, но подтвержденными являются лишь 757.

Ранее сообщалось, что Роналду в очередной раз попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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