"Роналду и рис с курицей": Мудрик принял участие в забавном опросе

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик принял участие в опросе для пресс-службы Челси.

Вингер ответил на несколько интересных вопросов.

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В Челси он больше всего дружит с Тревором Чалобой и Рисом Джеймсом, что касается выбора еды - курица с рисом, а лучший игрок - Криштиану Роналду.

Мудрик также упомянул свой родной Красноград, ответив, что там лучшее место для отдыха.

Ранее сообщалось, что конкурент Лунина провел необычную фотосессию с экзотическими животными.

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