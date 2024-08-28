"Роналду и рис с курицей": Мудрик принял участие в забавном опросе
Украинец ответил на вопросы пресс-службы "синих".
Футболист сборной Украины Михаил Мудрик принял участие в опросе для пресс-службы Челси.
Вингер ответил на несколько интересных вопросов.
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В Челси он больше всего дружит с Тревором Чалобой и Рисом Джеймсом, что касается выбора еды - курица с рисом, а лучший игрок - Криштиану Роналду.
Мудрик также упомянул свой родной Красноград, ответив, что там лучшее место для отдыха.
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