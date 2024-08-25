"Здесь все д*рьмо": герой матча Вулверхэмптон - Челси опозорился в соцсетях

Фанаты клуба и жители Вулверхэмптона еще долго будут припоминать Нони Мадуэке его слова.

Обычно выезд в Вулверхэмптон складывается для команд АПЛ довольно-таки трудно. Но не в этот день, когда туда приехал Челси.

Лондонский клуб вместе с Михаилом Мудриком в составе уничтожил "волков" со счетом 6:2.

Главный творцом разгрома стал вингер "синих" Нони Мадуэке, оформивший хет-трик. Стоит признать, что до стартового свистка он сам себе создал мотивацию для такого выступления.

Дело в том, что 22-летний англичанин некрасиво высказался о городе Вулверхэмптон. Футболист опубликовал Stories в Instagram, написав: "Все, что касается этого места, - д*рьмо". При этом он указал Вулверхэмптон в качестве геолокации.

https://www.instagram.com/nonzinoo10/

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Проблема, как оказалось, заключалась не только в оскорблении города и его жителей, но и в том, что Мадуэке попросту забыл сменить аккаунт, о чем он затем не забыл сообщить.

"Черт, не тот аккаунт instagram... Вы слишком быстрые", - добавил Нони.

https://www.instagram.com/nonzinoo10/

Напомним, что посреди недели Челси добыл непростую победу над швейцарским Серветтом в квалификации Лиги конференций.

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