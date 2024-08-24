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Директор Баварии заявил, что не планирует раздувать состав, как Челси

Эберль считает, что подобная политика противоречит клубным ценностям.
Сегодня, 17:22
Макс Эберль / Getty Images
Макс Эберль / Getty Images

Директор Баварии Макс Эберль заявил, что клуб никогда не пойдет по пути Челси.

Напомним, "синие" раздули состав до 44 игроков, и сейчас активно выдавливают из клуба бывших лидеров.

Эберль заявил, что пусть с большим составом проводить сезон приятно, Бавария никогда не пойдет подобным путем.

"Когда вы планируете состав, вы, конечно, хотите, чтобы игроки не травмировались. Раздувать состав – нехорошо. У нас хороший состав, и мы хотим дать нашим молодым игрокам возможность показать, на что они способны на топ-уровне. 

Будучи клубом, вам также нужно где-то брать деньги. Вы можете провести сезон, как Челси, с 44 игроками, но тренеру будет сложно с этим справиться. Тогда приходится отбирать номера на футболках, но в Баварии мы этого не делаем", - цитирует функционера Goal.

Ранее также сообщалось, что трансфер форварда Челси под угрозой срыва.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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