Трансфер форварда Челси оказался под угрозой срыва

Все идет к тому, что Армандо Броя не окажется в Ипсвиче.

Переход форварда Челси Армандо Брои в аренду в Ипсвич Таун находится под угрозой срыва, сообщает The Guardian.

В связи с этим растет вероятность того, что 22-летний албанец не сможет сменить команду этим летом.

Ранее новичок АПЛ договорился с "синими" о сезонной аренде футболиста. При этом в соглашении должно было быть условие, что команда "трактористы" будут обязаны выкупить контракт Брои за 30 миллионов фунтов, если команда останется в АПЛ по итогам сезона-2024/25.

Однако завершение сделки затянулось и теперь существует серьезная перспектива ее провала из-за проблем с документами, которые, как сообщает издание, не имеют ничего общего с Челси.

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Считается, что провал еще не окончательный, но Ипсвич уже рассматривает альтернативные варианты усиления атаки.

Напомним, что Армандо Броя не входит в планы нового главного тренера Челси Энцо Марески - лондонский клуб пытается избавиться от форварда.

Одним из претендентов на игрока называется Эвертон, однако команда Виталия Миколенко попытается подписать албанца только в случае продажи Бету или Нила Мопе.

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