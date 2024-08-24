Атлетико продал Порту 50% прав на форварда, который мог оказаться в Челси

Вместо АПЛ Саму Омородион будет выступать в Примейре.

Саму Омородион и Андре Виллаш-Боаш / https://x.com/FCPorto

Атлетико и Порту заключили необычную сделку с разделением прав на игрока.

Форвард "матрасников" Саму Омородион присоединился к "драконам", которые приобрели 50% на игрока за 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

🤩✍ Samu Omorodion é Dragão até 2029 🐉#InvictosDeCoração pic.twitter.com/4yllq7evJ3 — FC Porto (@FCPorto) August 23, 2024

При этом в 2025 и 2026 годах у португальцев будут возможности приобрести еще по 15% прав за 5 миллионов.

Таким образом испанцы могут заработать 25 миллионов за продажу 80% прав на 20-летнего нападающего.

Омородион заключил с Порту контракт, рассчитанный до лета 2029 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 100 миллионов.

Напомним, что изначально Саму Омородион должен был оказаться в Челси, однако его переход в лондонский клуб сорвался.

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