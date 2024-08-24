iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико продал Порту 50% прав на форварда, который мог оказаться в Челси

Вместо АПЛ Саму Омородион будет выступать в Примейре.
Сегодня, 11:00
Саму Омородион и Андре Виллаш-Боаш / https://x.com/FCPorto
Саму Омородион и Андре Виллаш-Боаш / https://x.com/FCPorto

Атлетико и Порту заключили необычную сделку с разделением прав на игрока.

Форвард "матрасников" Саму Омородион присоединился к "драконам", которые приобрели 50% на игрока за 15 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.

При этом в 2025 и 2026 годах у португальцев будут возможности приобрести еще по 15% прав за 5 миллионов.

Таким образом испанцы могут заработать 25 миллионов за продажу 80% прав на 20-летнего нападающего.

Омородион заключил с Порту контракт, рассчитанный до лета 2029 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 100 миллионов.

Напомним, что изначально Саму Омородион должен был оказаться в Челси, однако его переход в лондонский клуб сорвался.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту атлетико мадрид

Статьи по теме

Португальский гранд может арендовать одноклубника Зинченко Португальский гранд может арендовать одноклубника Зинченко
Челси объявил о подписании Феликса Челси объявил о подписании Феликса
Вильярреал и Атлетико не определили победителя в результативном поединке Вильярреал и Атлетико не определили победителя в результативном поединке
Here we go! Атлетико и Челси согласовали трансфер Феликса Here we go! Атлетико и Челси согласовали трансфер Феликса
Помочь журналистам

Видео

Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча
Динамо - РБ Зальцбург 0:2 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, регресс Калининой, Завацкой и Байндль
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, прогресс Сачко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс13:09
"Дам ему наибольшую взбучку": Альварес дерзко пригрозил своему сопернику
Олимпийские игры13:01
Йокич потратил почти 400 тысяч долларов на подарки для партнеров по сборной Сербии
Бокс12:43
Названа причина, почему Гарсия принимал допинг перед боем с Хэйни
Формула 112:39
Сотрудники Рено призвали компанию не отказываться от разработки своего мотора для Формулы-1
Лига Чемпионов12:19
Названа сумма, которую Шахтер заплатит за аренду стадиона Шальке
Олимпийские игры12:08
Netflix выпустит документальный сериал о баскетбольном турнире Олимпиады-2024
Теннис11:57
"Будем бороться": Свитолина поздравила с Днем Независимости Украины
Биатлон11:34
Мандзин стал чемпионом мира по летнему биатлону среди юниоров в спринте
Другие11:26
Марина Кирик – чемпионка мира по акватлону
Европа11:11
Беллингем оценил свою травму, из-за которой пропустит около месяца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK