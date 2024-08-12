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Трансфер форварда Атлетико в Челси под угрозой срыва

Клубы ведут переговоры, чтобы как-нибудь решить возникшую проблему.
Сегодня, 01:01
Саму Омородион / Getty Images
Саму Омородион / Getty Images

Несколькими днями ранее появилась информация, что Атлетико и Челси полностью согласовали переход Саму Омородиона за 40 миллионов евро. Однако данная сделка может и не состояться.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, в последнюю минуту в трансфере 20-летнего испанца возникла проблема, характер которой не уточняется.

Именно по этой причине форвард рискует не оказаться в Лондоне. Считается, что переговоры "вот-вот провалятся".

Но при этом, по информации источника, клубы находятся в постоянном контакте, чтобы каким-то образом решить ситуацию.

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Атлетико приобрел Саму Омородиона у Гранады за 6 миллионов летом 2023 года. Спустя несколько дней футболист сразу же был отправлен в годичную аренду в Алавес.

Таким образом "матрасники" могли заработать 34 миллиона на игроке, который не провел за них ни единого матча.

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