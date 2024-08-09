Гвардиола: Альварес хочет новый вызов, а Атлетико - топ-клуб

Совсем скоро будет объявлено о многомиллионном переходе Хулиана Альвареса из Манчестер Сити в Атлетико

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал сделку между клубами, объяснив, почему он не стал возражать продаже аргентинца.

"Прежде всего я хочу выразить благодарность Хулиану. Мы выиграли все, его вклад огромен. Команда невероятно любила его за свое поведение, но если он хочет уйти, получить новый вызов: Атлетико — топ-клуб. Мы желаем ему всего наилучшего. Я многому у него научился, надеюсь, он сможет найти то, что искал", - цитирует испанца beIN Sports.

"Я не знаю почему, он сказал мне, что хочет нового вызова, он чувствует, что это то, что ему нужно сделать. В прошлом сезоне он много играл, в какие-то моменты с Эрлингом, но я понимаю, в какие-то моменты он не играл".

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"Я много раз говорил клубу, что, в конце концов, у клуба есть окончательное решение, но я говорю, что контракты могут быть разорваны. Если вы несчастливы, почему вы должны быть здесь? Он считает, что его период здесь, должно быть, закончился, так что ладно, оба клуба пришли к соглашению, и все".

Гвардиола выступил на пресс-конференции накануне матча за Суперкубок Англии, в котором Манчестер Сити встретится с Манчестер Юнайтед. Этот поединок состоится в субботу, 10 августа, в 17:00 по киевскому времени.

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