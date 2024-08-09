Пеп считает, что не время об этом думать.

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о возможности возглавить сборную Англии.

По словам Пепа, он должен решить, что делать с его будущим, но пока он хочет наслаждаться следующим сезоном.

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"Я должен решить, что я хочу делать со своей жизнью.

Я мог бы остаться здесь, сделать перерыв, сборная... но сейчас я здесь и полностью настроен на сезон!", - цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

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