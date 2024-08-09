Гвардиола высказался о возможности возглавить сборную Англии
Пеп считает, что не время об этом думать.
Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о возможности возглавить сборную Англии.
По словам Пепа, он должен решить, что делать с его будущим, но пока он хочет наслаждаться следующим сезоном.
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"Я должен решить, что я хочу делать со своей жизнью.
Я мог бы остаться здесь, сделать перерыв, сборная... но сейчас я здесь и полностью настроен на сезон!", - цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.
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