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Гвардиола высказался о возможности возглавить сборную Англии

Пеп считает, что не время об этом думать.
Сегодня, 15:59
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о возможности возглавить сборную Англии.

По словам Пепа, он должен решить, что делать с его будущим, но пока он хочет наслаждаться следующим сезоном.

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"Я должен решить, что я хочу делать со своей жизнью.

Я мог бы остаться здесь, сделать перерыв, сборная... но сейчас я здесь и полностью настроен на сезон!", - цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Пеп Гвардиола

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