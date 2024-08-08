iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная США нацелилась на назначение экс-тренера Челси

Маурисио Почеттино может попробовать свои силы на уровне национальных команд.
Вчера, 23:32
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Сборная США продолжает поиски нового главного тренера после провала на Копа Америка.

Как сообщает издание The Athletic, местные футбольные чиновники нацелились на кандидатуру Маурисио Почеттино. Детали переговоров пока неизвестны.

Читай также: Челси подпишет очередного вратаря

Почеттино является главным претендентом. Имена других специалистов, которые рассматриваются не сообщаются.

Отметим, что ранее США возглавлял Грегг Бергалтер. С местным специалистом "звездно-полосатые" заняли 3 место в групповом этапе Копы, не выйдя в плей-офф.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси США

Статьи по теме

Челси подпишет очередного вратаря Челси подпишет очередного вратаря
Челси подписал 19-летнего защитника Бока Хуниорс Челси подписал 19-летнего защитника Бока Хуниорс
Челси подпишет многообещающего форварда Атлетико Челси подпишет многообещающего форварда Атлетико
Челси подпишет форварда Атлетико Челси подпишет форварда Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс в Лиге Европы, игра за "бронзу" Олимпиады, матчи Первой лиги
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:59
"Выглядели неплохо": Вернидуб высказался о поражении от Виктории
Олимпийские игры00:45
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США и Китай укрепили лидерство, Украина поднялась на две строчки
Олимпийские игры00:25
Олимпийские игры-2024: Насибов принес "серебро", Беленюк - "бронзу"
Вчера, 23:58
Европа23:58
Барселона может арендовать вингера Баварии
Олимпийские игры23:58
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Франция и США разыграют золотые медали
Олимпийские игры23:45
Насибов - о серебре: Впереди есть еще четыре года
Другие страны23:32
Сборная США нацелилась на назначение экс-тренера Челси
Олимпийские игры23:10
Беленюк - о завершении карьеры: У меня есть еще запасные борцовки
Лига Европы22:55
Кривбасс проиграл Виктории в первом матче Лиги Европы
Европа22:37
Обладатель Лиги Европы подписал лидера Дженоа Малиновского
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK