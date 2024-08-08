Сборная США нацелилась на назначение экс-тренера Челси

Маурисио Почеттино может попробовать свои силы на уровне национальных команд.

Сборная США продолжает поиски нового главного тренера после провала на Копа Америка.

Как сообщает издание The Athletic, местные футбольные чиновники нацелились на кандидатуру Маурисио Почеттино. Детали переговоров пока неизвестны.

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Почеттино является главным претендентом. Имена других специалистов, которые рассматриваются не сообщаются.

Отметим, что ранее США возглавлял Грегг Бергалтер. С местным специалистом "звездно-полосатые" заняли 3 место в групповом этапе Копы, не выйдя в плей-офф.

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