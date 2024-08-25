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Вулверхэмптон - Челси: обзор и результат матча чемпионата Англии 25.08.2024

"Синие" легко справились с "волками“.
Сегодня, 18:15
Коул Палмер и Нони Мадуэке / Getty Images
Коул Палмер и Нони Мадуэке / Getty Images

В рамках второго тура АПЛ Челси на выезде встретился с Вулверхэмптоном.

Матч выдался богатым на голы, а в первом тайме еще и на интригу.

Счет был открыт уже на 2-ой минуте. Николас Джексон на дальней штанге «подкачал» подачу с углового и отправил мяч в сетку ворот.

На 27-ой минуте хозяева сравняли. Райан Аит-Нури протащил мяч через полполя, отпасовал на Матеуса Кунью, а бразилец мастерски отправил мяч в дальний угол ворот.

До перерыва команды еще по разу обменялись мячами. Сначала забил Коул Палмер, элегантно перебросив Жозе Са, а затем счет сравнял Йорген Странд Ларсен.

Уже после возобновления игры на поле было заметно только один коллектив, и этим коллективом был именно Челси. Свой бенефис устроил Нони Мадуэке, который за 14 минут оформил хет-трик. Примечательно, что во всех трех случаях его ассистентом выступил Коул Палмер.

Точку в матче поставил португальский дуэт лондонцев, вышедший на замену. Педро Нету отпасовал на Жоау Фелиша, а Фелиш забил свой дебютный гол после возвращения.

Статистика матча АПЛ Вулверхэмптон - Челси

Вулверхэмптон - Челси 2:6

Голы: Кунья, 27, Странд Ларсен, 45+6 - Джексон, 2, Палмер, 45, Мадуэке, 49, 58, 63, Фелиш, 80

xG: 2.19 - 2.65
Удары: 10 - 14
Удары в створ ворот: 4 - 8
Владение мячом: 36% - 64%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси вулверхэмптон

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