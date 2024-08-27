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Конкурент Лунина провел необычную фотосессию с экзотическими животными

Тибо Куртуа провел семейный отдых в зоопарке Мадрида.
Сегодня, 16:30
Тибо Куртуа / instagram.com/thibautcourtois
Тибо Куртуа / instagram.com/thibautcourtois

Голкипер сборной Бельгии и Реала Тибо Куртуа провел отдых после победы "сливочных" над Вальядолидом (3:0).

Вратарь вместе со своей семьей посетили зоопарк Мадрида - Safari Madrid.

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Куртуа, его возлюбленная Мишель Герциг и дети сделали фотографии с жирафами и питонами.

"Ежегодный семейный визит", - написал Куртуа.

Ранее Лунин с женой поделились милыми фото в честь годовщины.

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