Конкурент Лунина провел необычную фотосессию с экзотическими животными
Тибо Куртуа провел семейный отдых в зоопарке Мадрида.
Голкипер сборной Бельгии и Реала Тибо Куртуа провел отдых после победы "сливочных" над Вальядолидом (3:0).
Вратарь вместе со своей семьей посетили зоопарк Мадрида - Safari Madrid.
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Куртуа, его возлюбленная Мишель Герциг и дети сделали фотографии с жирафами и питонами.
"Ежегодный семейный визит", - написал Куртуа.
Ранее Лунин с женой поделились милыми фото в честь годовщины.
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