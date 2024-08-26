Винисиус вышел на поле с сыном Кардашьян, модель сфотографировалась с президентом Реала
Телевизионная звезда провела фотосессию с Пересом.
В рамках чемпионата Испании Реал добыл разгромную победу над Вальядолидом (3:0).
Поединок посетила известная модель и телевизионная звезда Ким Кардашьян.
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Бразильского вингера Винисиуса Жуниора на футбольное поле выводил сын девушки.
Отметим, что Кардашьян встретилась с президентом Реала Флорентино Пересом.
Ранее сообщалось, что Роналду посетил престижный киберспортивный турнир.
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