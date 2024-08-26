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Винисиус вышел на поле с сыном Кардашьян, модель сфотографировалась с президентом Реала

Телевизионная звезда провела фотосессию с Пересом.
Сегодня, 21:45
Флорентино Перес и Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian
Флорентино Перес и Ким Кардашьян / instagram.com/kimkardashian

В рамках чемпионата Испании Реал добыл разгромную победу над Вальядолидом (3:0).

Поединок посетила известная модель и телевизионная звезда Ким Кардашьян.

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Бразильского вингера Винисиуса Жуниора на футбольное поле выводил сын девушки.

Отметим, что Кардашьян встретилась с президентом Реала Флорентино Пересом.

Ранее сообщалось, что Роналду посетил престижный киберспортивный турнир.

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