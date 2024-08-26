Роналду посетил престижный киберспортивный турнир

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду посетил Esports World Cup 2024.

Чемпионат мира по киберспортупрошел в Эр-Рияде с 3 июля по 25 августа, на нем были проведены турниры по 21 киберспортивной дисциплине.

Общий призовой фонд турнира составил более 60 млн долларов.

Победителем в общем зачете стал арабский коллектив Falcons, который выиграл турниры по Call of Duty: Warzone и Free Fire, а также занял призовые места на турнирах по Mobile Legends: Bang Bang, Rocket League и Apex Legends.

"Незабываемый вечер киберспорта! Большая честь наблюдать за тем, как мечта становится реальностью и прославляет все виды соревнований. Поздравляю, Falcons", – подписал фотографию Роналду.

Ранее также стало известно, что саудовский клуб намерен купить Осимхена.

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