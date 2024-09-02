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Известный одноклубник Роналду разорвал контракт с Ан-Насром

Алекс Теллеш стал свободным агентом.
Сегодня, 14:59
Алекс Теллеш / Getty Images
Алекс Теллеш / Getty Images

Один из известных легионеров покинет чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает Фабрицио Романо, бразильский защитник Алекс Теллеш решил уйти из Ан-Насру. Футболист расторгнет контракт с «желто-синими».

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Таким образом, Теллеш станет свободным агентом. Его дальнейшие карьерные шаги остаются неизвестными.

В прошлом сезоне 31-летний левый оборонец провел 34 матча, забив 3 гола и отдав 5 ассистов.

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