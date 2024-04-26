Куртуа: Чувствую себя даже лучше, чем ожидалось

Бельгиец близок к возвращению на поле.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа высказался о своем вероятном возвращении на поле в ближайшее время.

По словам бельгийца, он чувствует себя прекрасно, но будет делать то, что скажет медицинский штаб.

" чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось... Я действительно с нетерпением жду возвращения, но всегда буду делать то, что рекомендуют врачи", - приводит слова Куртуа Defensa Central.

Напомним, ранее стало известно, что Лунин попросил зарплату близкую к той, что получает Тибо.

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