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Куртуа: Чувствую себя даже лучше, чем ожидалось

Бельгиец близок к возвращению на поле.
Сегодня, 14:44
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа высказался о своем вероятном возвращении на поле в ближайшее время.

По словам бельгийца, он чувствует себя прекрасно, но будет делать то, что скажет медицинский штаб.

" чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось... Я действительно с нетерпением жду возвращения, но всегда буду делать то, что рекомендуют врачи", - приводит слова Куртуа Defensa Central.

Напомним, ранее стало известно, что Лунин попросил зарплату близкую к той, что получает Тибо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Тибо Куртуа

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