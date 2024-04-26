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"Гонка двух лошадей": Клопп оценил борьбу за чемпионство АПЛ

Немец сомневается в том, что его конкуренты допустят ошибки в решающих турах.
Сегодня, 15:20
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

"Я не могу припомнить, чтобы когда-либо я был так расстроен или разочарован, как после игры с Эвертоном.

Арсенал и Манчестер Сити играют в очень позитивный футбол, и мы находимся на текущем месте в таблице, потому что способны показывать позитивный футбол.

Я не знаю, как это произошло, но я несу за это ответственность. Я не думаю, что Гудисон Парк – лучшее место для игры в позитивный футбол – там нужно биться. Мы проиграли практически все важные единоборства. Это было очень плохо".

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"В течение одной-двух недель мы не играем в позитивный футбол. Мы пытаемся это наверстать.

Я почти уверен, что Арсенал и Манчестер Сити рассматривают чемпионскую гонку как гонку двух лошадей. Они могут публично говорить другие вещи, но я не ожидаю, что они проиграют два матча", – сказал Клопп в интервью Sky Sports.

Напомним, после 34 туров АПЛ занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Арсенала на три очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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