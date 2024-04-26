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Гвардиола - о чемпионской гонке в АПЛ: То, что произошло с Ливерпулем, может произойти и с нами

Пеп считает, что интрига еще жива.
Сегодня, 08:58
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ.

По словам испанского специалиста, еще рано приветствовать его команду, потому что они, как и Арсенал вполне могут терять очки так же, как Ливерпуль.

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"Гонка за титулом продолжается не только между нами и Арсеналом.

То, что случилось с Ливерпулем, два поражения подряд, может случиться с Арсеналом, может случиться и с нами", - сказал Гвардиола в комментарии Sky Sports.

Отметим, что Ливерпуль проиграл два матча подряд, сперва уступив Кристал Пэлас, а затем Эвертону. Теперь мерсисайдцы идут третьими, Ман Сити идет вторым, а Арсенал возглавляет таблицу, однако, у подопечных Гвардиолы матч в запасе, и отстают они от «канониров» лишь на 1 пункт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Пеп Гвардиола

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