Гвардиола хочет видеть в Ман Сити ключевого игрока Баварии

Манчестер Сити стремится подписать полузащитника Баварии Джамала Мусиалу летом. Об этом сообщает The Guardian.

Английский клуб намерен усилить состав и предпримет несколько попыток приобрести игрока.

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При этом, Бавария не собирается отпускать Мусиалу и, возможно, потребует значительную сумму за трансфер.

В текущем сезоне на счету 21-летнего немца 10 голов и 6 ассистов в 24 матчах Бундеслиги.

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