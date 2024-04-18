Представители Барселоны и Ман Сити общались с агентом одного из лидеров сборной Испании

Барселона активно интересуется возможностью приобретения хавбека РБ Лейпцига Дани Ольмо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль провел встречу с агентами и отцом футболиста для оценки вероятности его перехода в клуб.

Подписание полузащитника рассматривается как приоритетная задача для Барселоны в предстоящем трансферном окне.

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Также отмечается, что на прошлой неделе интерес к игроку проявлял Манчестер Сити.

Отметим, контракт Ольмо с "быками" рассчитан лета до 2027 года, а сумма отступных оценивается в 60 млн евро.

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