Представители Барселоны и Ман Сити общались с агентом одного из лидеров сборной Испании
Ольмо может сменить команду.
Барселона активно интересуется возможностью приобретения хавбека РБ Лейпцига Дани Ольмо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль провел встречу с агентами и отцом футболиста для оценки вероятности его перехода в клуб.
Подписание полузащитника рассматривается как приоритетная задача для Барселоны в предстоящем трансферном окне.
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Также отмечается, что на прошлой неделе интерес к игроку проявлял Манчестер Сити.
Отметим, контракт Ольмо с "быками" рассчитан лета до 2027 года, а сумма отступных оценивается в 60 млн евро.
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